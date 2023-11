Messina, estorsioni ed usura: comitato ordine e sicurezza in Prefettura

I fenomeni di estorsione ed usura nel territorio messinese sono al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito questa mattina in Prefettura. La riunione, convocata dalla prefetta Cosima Di Stani, è presieduta da Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Presenti anche i procuratori di Messina, Barcellona e Patti, rispettivamente Rosa Raffa, Giuseppe Verzera e Angelo Cavallo, e i vertici provinciali di Questura, carabinieri e Guardia di finanza e Dia e rappresentanti di associazioni antiracket e antiusura.

La riunione fa il punto della situazione del territorio di tutta la provincia su un fenomeno sul quale l'attenzione resta sempre alta come dimostra anche la recente operazione della Squadra mobile che ha scoperto un giro di usura ed estorsione ai danni di dipendenti di commercianti, piccoli imprenditori e pensionati residenti in provincia di Messina.