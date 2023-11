S. Agata Militello, ancora lontana la consegna delle opere ultimate del porto dei Nebrodi

Potrebbe più appropriatamente essere ribattezzato “Porto di Penelope” piuttosto che l’originaria denominazione di “Porto dei Nebrodi”.

L’omerica citazione sorge naturale guardando all’evoluzione controversa dell’infrastruttura santagatese, imprigionata tra difficoltà ed estenuanti ritardi.

Lo stato dell’arte non sembra infatti discostarsi da quanto già rilevato in più di un’occasione precedente, con un cantiere a ritmo di lumaca, poche maestranze all’opera ed una produttività che appare limitata anche all’occhio profano del passante di strada.

Un infinito tira e molla, tra responsabilità da una parte dell’impresa esecutrice per i ritmi soporiferi di produzione, il cui incremento è stato sollecitato tante volte quante quelle in cui ne è stata garantita l’accelerazione, e dall’altra le rimostranze della ditta stessa per ritardi vari di natura tecnica e nei pagamenti. Tra quest’ultimi non solo i saldi della Regione sugli stati d’avanzamento pregressi, ma anche i contributi del fondo ministeriale per il caro materiali.

