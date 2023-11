Raddoppio ferroviario Messina-Catania, la "talpa" a destinazione senza intoppi

La lunga notte della “talpa” è filata liscia. Il primo convoglio eccezionale per trasportare i componenti della tunnel boring machine, la macchina per lo scavo della galleria “Sciglio” della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo, che collegherà la stazione di Nizza di Sicilia con Savoca, è arrivato a destinazione senza intoppi. Il transito per condurre nel cantiere nizzardo la cutter head, la testa rotante di perforazione dal peso di 125 tonnellate e una larghezza di 6 metri, è partito poco dopo le 22.30 di ieri sera da Messina ed è arrivato a destinazione all’alba di ieri, grazie al trasporto eccezionale effettuato dalla “Simi-Società Italiana Montaggi Industriali” di Villanova di Cepagatti (Pescara). Un lento viaggio lungo la Statale 114, con una carovana formata da quattro auto di scorta (tre in testa e una in coda), ambulanze, Anas, Protezione civile, Forze dell’ordine e personale di Webuild, sotto il coordinamento della Prefettura.