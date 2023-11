Maturità bis al “Galilei” di Spadafora, tutto pronto per ripetere gli orali in un clima sereno

In vista degli imminenti esami orali – che dovranno essere ripetuti dagli alunni di una classe del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Spadafora – si è insediata ieri mattina la commissione presieduta dal dirigente scolastico Elio Parisi del Liceo Ainis di Messina, per definire tutti gli aspetti burocratici propedeutici allo svolgimento delle prove. Queste ultime sono in programma a partire da giovedì prossimo (verosimilmente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato) e dovrebbero quindi concludersi entro questa settimana. Ormai pochi giorni separano gli alunni da questa realtà del tutto inaspettata. Quella che sembrava, come di fatto avrebbe dovuto essere, una certezza, si è rilevata un'incognita, a fronte delle anomalie riscontrate nel corso dell'esame tenutosi lo scorso luglio. Gli studenti della classe del "Galilei", che avevano già assaporato quel senso di meritata "libertà", dettata dalla conclusione di un percorso di studi lungo cinque anni, si sono trovati a masticare un boccone amarissimo e a rimettersi nuovamente in discussione. Se da una parte, inevitabilmente, si respira un'aria molto pesante, dall'altra, l'Istituzione scolastica sente la necessità di rendersi ancora più famiglia, accogliendo con l'armonia che serve gli alunni tra le mura di quella che è stata la loro seconda casa per cinque anni.

A riguardo infatti l'Ufficio scolastico presieduto da Stello Vadalà assicura che gli esami si svolgeranno in un clima di massima serenità e che gli alunni saranno tenuti al riparo da ogni possibile altra fonte di stress. È evidente che si confida nel senso di massima responsabilità da parte di tutti coloro che assisteranno alle prove, affinché gli alunni possano concentrarsi al meglio e vivere il momento senza ulteriori strascichi negativi. Ai pensieri poco gradevoli che in parte ancora attraversano la mente degli studenti protagonisti involontari di questa storia, serve adesso associare quelli belli, collocati nella dimensione futura che li attende, fatta di aspettative, sogni e ambizioni. È questo l'antidoto giusto per cercare a tutti i costi di smorzare la tensione.

