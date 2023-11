Taormina, idee per l’ampliamento del cimitero rispettando la memoria storica

L’affollamento del cimitero, e quindi l’esigenza di trovare nuovi spazi per la sepolture dei defunti, è un problema legato anche alla questione della tutela della memoria storica. Una problematica che, prima o poi, andrà affrontata a Taormina, con l’adozione di soluzioni necessarie ad evitare situazioni di emergenza.

Una di queste arriva dall’architetto Piero Arrigo, vicepresidente dell’associazione “Patrimonio Sicilia”, e non è passata inosservata neanche agli amministratori comunali.

La proposta progettuale prevede un possibile allargamento del cimitero monumentale a valle, mediante tre curve di loculi a schiera degradanti verso il pendio di Pianoporto, immediatamente a ridosso del colombaio est dove, secondo i calcoli dell’architetto Arrigo si potrebbero ricavare più di 1.140 sepolture.

La bozza redatta dal professionista taorminese raffigura l’ampliamento su un terreno adiacente l’area cimiteriale, sul quale potrebbero essere costruite tre semilune a quattro livelli per una lunghezza di 80 metri, su tre gradoni che consentirebbero la realizzazione di 960 loculi ai quali aggiungere 160 tombe di superficie.

L’idea progettuale ha suscitato già l’interesse dell’Amministrazione comunale, tanto che il vicesindaco Giuseppe Sterrantino ha invitato l’arch. Piero Arrigo ad un confronto in Municipio per valutarla.

