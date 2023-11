Spadafora, esami da rifare al Galilei: si è insediata la commissione

In vista degli imminenti esami orali - che dovranno ripetere gli alunni della classe del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Spadafora - si è insediata questa mattina la commissione presieduta dal dirigente scolastico Elio Parisi del Liceo Ainis di Messina. Le prove sono in programma a partire da giovedì prossimo e dovrebbero concludersi entro questa settimana. L'Ufficio scolastico assicura che gli esami si svolgeranno in un clima di massima serenità e che gli alunni saranno tenuti al riparo da ogni possibile altra fonte di stress. È evidente che si confida nel senso di responsabilità da parte di coloro che assisteranno alle prove. Tornando alla singolare vicenda, a decidere la ripetizione della prova orale della Maturità è stato il Tar di Catania, che ha confermato le irregolarità emerse nel corso dell'esame a seguito dell'esposto presentato dalla famiglia di un'alunna. Il Tribunale, a sua volta, ha rigettato il ricorso presentato dai 10 compagni di classe della studentessa, stabilendo che le prove vanno ripetute.