Mondiali di Surf Casting, Messina vetrina internazionale: 160 atleti, 22 nazioni

Sempre un campionato mondiale è. E per Messina una preziosa vetrina internazionale. Ieri, con la cerimonia ufficiale svoltasi a piazza Duomo, dopo la sfilata, dalla Stazione alla Cattedrale, delle 22 squadre maschili e delle 11 femminili, è stato dato il via ai Mondiali di Surf Casting, giunti alla trentanovesima edizione per gli uomini e alla trentesima per le donne. Sono rappresentate 22 nazioni di tutto il mondo. E come hanno ribadito il sindaco Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finoacchiaro, è un altro di quei tasselli che rientrano nel mosaico della “Messina città degli Eventi”, che è il filo conduttore dell’Amministrazione comunale in questi ultimi anni.

La manifestazione aperta ieri, patrocinata dal Comune, si avvale della indispensabile collaborazione della Capitaneria di porto del Demanio marittimo, ed è promossa dalla Federazione italiana Pesca sportiva e attività subacquee, sotto la regia dai Comitati regionali e provinciali Fipsas della Sicilia. Come nel corso della conferenza stampa di presentazione, anche ieri era presente in piazza Duomo il vicepresidente settore Pesca di superficie della Fipsas Stefano Sarti e la presidente del Comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere federale Mariateresa Costanzo. Basile e Finocchiaro lo hanno ripetuto: «Siamo entusiasti di ospitare e condividere il Campionato mondiale di Surf Casting, che non rappresenta soltanto un evento sportivo di livello assoluto, ma è anche una vetrina di marketing per il nostro territorio per essere apprezzato ed ammirato in tutte le sue declinazioni. La bellezza del paesaggio dello splendido litorale sullo Stretto rappresenta infatti la cornice ideale di una tra le più importanti manifestazioni sportive internazionali e l’allestimento del “village” a piazza Duomo costituisce un’ulteriore attrattiva».

I 160 atleti presenti si sfideranno a partire da oggi e fino al 10 novembre, nei campi di gara lungo i litorali di Messina e le spiagge di Catania.