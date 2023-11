Dramma a Messina, uomo cade in un dirupo sulle colline di Molino e muore

Dramma a Messina. Il cadavere di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Messina in località Molino (frazione collinare di Messina). Stamattina gli uomini del 115 si erano diretti in un dirupo accessibile mediante l'utilizzo di un elicottero e aereo soccorritori. A tal proposito sul posto è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco con personale aereosoccorritore proveniente da Catania. Purtroppo però la macchina dei soccorsi non ha potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Dopo il recupero, l'elicottero è arrivato al campo sportivo di Santa Margherita, frazione di Messina.