Ambulanti, convalidati due sequestri a Messina: altri due respinti dal gip

All’indomani del maxi blitz sull’ambulantato selvaggio e illegale messo a punto venerdì scorso dalla Procura e dai carabinieri è interessante vedere i risvolti giudiziari su quattro dei commercianti che sono stati controllati in varie parti della città, e il risultato è singolare.

Venerdì scorso il procuratore facente funzioni Rosa Raffa e l’aggiunto Vito di Giorgio hanno seguito passo passo a Palazzo di giustizia la maxi operazione dei carabinieri. E in tarda mattinata hanno fatto il punto in Procura con il comandante provinciale, il col. Marco Carletti, e il comandante del Reparto operativo, il ten. col. Francesco Falcone.

Sostanzialmente sugli stessi presupposti, ovvero la contestazione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e per alcuni di loro anche i profili igienico-sanitari, la mancanza o la scadenza delle autorizzazioni amministrative e l’allargamento della superficie occupata in origine, se si vanno ad esaminare i provvedimenti adottati dai due gip che dovevano convalidare i sequestrati preventivi effettuati si giunge a conclusioni diametralmente opposte.

La sintesi estrema è un “pareggio”, nel senso che per due la richiesta è stata accolta e per altri due no. Il caso più eclatante è quello di un ambulante che a Giostra aveva il suo, chiamiamolo “punto vendita”, nonostante l’autorizzazione fosse scaduta nel novembre del 2022, e si era parecchio allargato rispetto a quanto gli era stato concesso: a suo tempo aveva avuto il permesso per esporre la sua merce, frutta e verdura, per 38.5 metri quadri, mentre i carabinieri hanno rilevato che si era esteso per complessivi 140 metri quadri.

