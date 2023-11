Rubò in una scuola di Sant'Agata Militello, 19enne ai domiciliari

Ai domiciliari un diciannovenne di Sant’Agata Militello. Gli agenti negli scorsi mesi avevano svolto indagini in relazione ad un furto perpetrato ai danni di un istituto scolastico locale, fino ad arrivare al giovane. Per quei fatti, il Gip di Patti nel mese di aprile aveva disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora. I successivi controlli di polizia hanno però consentito di accertare la violazione della misura imposta, che è stata dunque aggravata poiché lo stesso: “ha dimostrato che la misura dell’obbligo di dimora evidentemente non appare in alcun modo idonea a far valere l’autorità del controllo imposto”.