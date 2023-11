Messina, il gip: restano ai domiciliari gli ambulanti che hanno aggredito e picchiato Giardina

Il gip dice “no” alla scarcerazione dagli arresti domiciliari dei due venditori ambulanti di frutta e verdura, padre e figlio, che hanno aggredito il 19 ottobre scorso il comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina all’angolo tra la via La Farina e la via Salandra, dove stazionava il loro camion. Il loro avvocato aspetta adesso di conoscere il responso dei giudici del Riesame sempre sulla sua scarcerazione e contesta la ricostruzione dei fatti messa a punto dalla Mobile. E la Procura a quanto pare ha in mente di ricorrere sempre ai giudici al Riesame per reiterare la richiesta del carcere per i due, che non è stata accordata dal gip.

Insomma è sempre una materia “in movimento” il fatto che ha caratterizzato le cronache nei giorni scorsi, e che poi ha dato la stura al maxi blitz del carabinieri coordinato dalla Procura in tutta la città contro l’ambulantato selvaggio e illegale, che ha portato a risultati di rilievo con parecchie denunce per occupazione abusiva di suolo pubblico e circa due tonnellate di marce sequestrata.

La notizia di ieri mattina è che la gip Monia De Francesco, la stessa che nei giorni scorsi aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il 39enne Salvatore Centorrino e per il figlio 20enne Umberto Carmelo, ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dal legale dei due, l’avvocato Filippo Pagano, al termine dell’interrogatorio di garanzia. La gip aveva accolto in parte la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e della sostituta Giulia Falchi, che per l’aggressione - tecnicamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale -, avevano chiesto il carcere per i due, decidendo invece i domiciliari. In atto la difesa del commissario Giardina, che è anche vice comandante della Polizia municipale, come parte offesa nel procedimento è stata assunta dall’avvocato Salvatore Silvestro.

