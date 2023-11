Messina, a Natale le prime assunzioni al Comune: esclusi otto furbetti dei test. In “palio” 341 posti

Sono in dirittura d’arrivo le procedure dei nove concorsi avviati dal Comune per assumere 341 nuovi dipendenti. Una volata con traguardo il prossimo San Silvestro per poter far arrivare a Palazzo Zanca questa attesa iniezione di personale nel 2024. Ma non ci sono solo gli ultimi esami dei candidati sulla strada che porta alle assunzioni, ma anche alcuni passaggi amministrativi che spettano al Comune. Intanto saltano fuori i primi esclusi dalla selezione perché hanno provato ad aggirare le regole durante le prove da remoto.

Le assunzioni, come avverrà per i 39 vigili urbani che aspettano la stabilizzazione, dovranno passare dal vaglio della commissione ministeriale che si occupa della stabilità degli enti locali e di quelli in riequilibrio in particolare. I 341 nuovi contratti sono stati autorizzati a fine 2023, ma prima delle firme dei contratti, servirà un nuovo “check” sui conti del Comune. Il quale a questo esame deve presentarsi con le carte in regola e quindi anche con il bilancio consuntivo del 2022, per il quale è parecchio in ritardo. A lume di naso il documento contabile dovrebbe arrivare in Giunta martedì, passare al collegio dei revisori, dove rimarrà un paio di settimane, e poi sbarcar in consiglio per il voto. Tempi complessivi, un mese. Questo significa che per andare alla Cosfel con le carte in regola, Messina dovrà attendere la seduta che di solito si svolge a metà di dicembre. «Ma una recente norma nazionale – aggiunge il sindaco Federico Basile – consente a chi è in Riequilibrio, come noi, di poter fare le assunzioni autorizzate entro l’anno, fino al giugno successivo. Il nostro obiettivo e far firmare i contratti entro quest’anno o comunque al più presto possibile».

I nove concorsi sono tutti in stato molto avanzato. Per sei è stato già fissato il giorno delle prove orali, le ultime sulla strada dell’assunzione dei nuovi dipendenti. Addirittura c’è chi ha già finito il percorso. Infatti i candidati funzionari contabili hanno sostenuto le prove orali dal 26 al 30 ottobre e potrebbero essere i primi a firmare il contratto.

