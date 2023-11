Telecamere con intelligenza artificiale: più sicurezza sul territorio di Messina

Nuovi dispositivi e intelligenza artificiale. C’è tanta tecnologia in Me@Gis, che promette di rivoluzionare e implementare la sicurezza sul territorio comunale. Il percorso della progettazione definitiva ed esecutiva si arricchisce di un nuovo elemento, per un traguardo che si sta avvicinando. La direzione generale Servizi informativi e innovazione tecnologica-statistica-toponomastica, con un provvedimento a firma del responsabile unico del procedimento Maurizio Mondello, ha dato il via all’affidamento diretto dell’incarico di supporto tecnico allo stesso rup. Beneficiario è l’ing. Carlo Prestopino, forte di una offerta economica del valore di 64.706,29 euro. Il punto di arrivo è un sistema di videosorveglianza composto da telecamere e sensori nell’ambito della Gestione integrata della sicurezza-Programma operativo nazionale “Legalità” 2014-2020.

Un intervento di ampia portata, per la somma complessiva di 9.870.000 euro, già finanziata e disponibile. Si tratta di un progetto pilota di sicurezza urbana – della durata di 24 mesi – basato sulla cosiddetta intelligenza artificiale. A a dare il lieto annuncio era stata l’allora vicesindaca Carlotta Previti. In programma la realizzazione di sistemi di sorveglianza e di lettura di flussi dati/video, con la finalità di monitorare e mitigare i fenomeni criminali che macchiano il territorio e nel contempo rafforzare la capacità investigativa delle forze di polizia.

