Strappato il "murale" di Giorgia Meloni a Taormina realizzato da Tvboy

Il murale della premier Giorgia Meloni realizzato a Taormina è stato cancellato questa mattina da qualcuno. L’opera chiamata “Offerta Meloni” era stata realizzata da Tvboy, artista siciliano, in Via Crocifisso. Nato a Palermo nel 1980 come Salvatore Benintende, in arte appunto Tvboy, è cresciuto a Milano dove inizia a dipingere per le strade a soli sedici anni, frequenta il Politecnico studiando grafica e progettazione e dove nasce Tvboy. Ora vive a Barcellona, dove, con la tecnica di un ingegnere, progetta e crea le sue opere. Il noto street artist ha spesso suscitato curiosità e molti consensi, confermandosi con le sue opere dissacrati e provocatorie, ma al contempo mai banali, un apprezzato simbolo di distinzione dalla cultura massificata delle nuove generazioni.