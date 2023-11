Tassa rifiuti a S. Teresa Riva, aumenti fino al 300%. La bolletta del 2023 è una stangata

Erano stati annunciati dall’Amministrazione comunale come normali ritocchi e aumenti lievi, ma in questi giorni per cittadini e imprenditori di S. Teresa di Riva è arrivata la brutta sorpresa.

La bolletta della tassa rifiuti 2023 è infatti una vera e propria stangata per famiglie e imprese, che dovranno versare al Comune cifre parecchio più alte rispetto al passato.

Gli aumenti superano anche il 100%, visto che ci sono casi di bollette più che raddoppiate rispetto al 2022, soprattutto per le utenze non domestiche. E ad incidere notevolmente è la parte variabile della Tarip, calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti ma sulla quale pesano anche i servizi forniti e l’entità dei costi di gestione. Ecco alcuni esempi: un esercizio commerciale con una superficie da 80 mq passa dai 166 euro del 2022 ai 327 euro del 2023, con un incremento del 97%, con la quota variabile salita da 47 a 188 euro, ossia un aumento del 300%; un negozio da 24 mq, che nel 2022 ha pagato una bolletta da 84 euro, arriva invece a 237 euro, dunque quasi il triplo corrispondente ad un incremento del 182%. Nel caso delle utenze domestiche un’abitazione da 41 mq con un componente passa da 82 a 119 euro (+45%), nel caso di tre componenti su 296 mq si va dai 484 euro del 2022 ai 564 euro del 2023 (+16%).

Tante le segnalazioni che giungono in questi giorni: «La mia bolletta è quasi raddoppiata - commenta una contribuente - lo scorso anno ho pagato 91 euro, quest'anno per le prime due rate chiedono 167 euro, la mia è una casa di villeggiatura e quest'estate l'ho sfruttata solo 15 giorni, non continuativi, e tante volte i rifiuti li portavo nella casa di residenza. Chiederò al mio avvocato ed al mio commercialista come fare».

