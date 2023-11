Roccavaldina, completati i lavori di restauro: torna a brillare l'antico palmento

Un nuovo obiettivo raggiunto in termini di valorizzazione delle strutture antiche del paese di grande prestigio storico. Sono stati completati i lavori di restauro dell'antico palmento, che sarà adibito a sala mostra di arti e di antichi mestieri. A riguardo il sindaco Salvatore Visalli ha lanciato un appello ai cittadini.

"Chi vuole mettere a disposizione strumenti e attrezzature artigianali del nostro passato, per essere esposti, può contattare me o gli uffici comunali - ha detto il sindaco -. Facciamo in modo che il nostro passato e le nostre radici non vengano dimenticati". I lavori di restauro sono stati realizzati grazie al finanziamento di circa 200mila euro concesso dalla Regione.