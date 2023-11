Il tavolo tecnico sullo Stretto di Messina: operativo l’accordo per ridurre i disagi dei viaggiatori

Detto fatto. L’accordo era stato stipulato il 26 ottobre e da oggi entra in vigore il nuovo servizio coordinato tra i vettori ferroviario, la società Italo, e marittimo, la Blu Jet Srl alla quale è affidato il collegamento tra i terminali ferroviari di Messina e Villa S. Giovanni e che opera già in connessione con Trenitalia. L’intesa è il frutto del lavoro svolto dal tavolo tecnico sullo Stretto presieduto dall’ammiraglio Nunzio Martello.

L’idea di definire «un modello di cooperazione che consentisse una maggiore tutela ai passeggeri dello Stretto, in caso di ritardo del vettore ferroviario o del mezzo navale veloce in servizio tra le due sponde» è stata messa a punto in occasione della riunione del tavolo tecnico voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

L’accordo siglato consente ai passeggeri, che effettuino viaggi da e per la Sicilia, di acquistare il biglietto ferroviario e quello marittimo congiuntamente, sul sito del vettore ferroviario, o separatamente presso i canali di vendita di ciascuna delle società. Allo scopo di facilitare l’esperienza di viaggio e a titolo di collaborazione tra le aziende di trasporto, Italo e Blu Jet si sono impegnate «ad attivare una specifica procedura operativa in caso di ritardi dei rispettivi mezzi, rispetto all’orario programmato, che incidano sulla possibile prosecuzione del viaggio da e verso la Sicilia». E, dunque, «a seguito di specifica comunicazione, è possibile infatti che i vettori terrestre e marittimo attendano i passeggeri in arrivo dalla Sicilia, o diretti sull’Isola, anche sino ad un massimo di 15 minuti, in base alle diverse situazioni di viaggio».

