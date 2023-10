Efficientamento idrico, al via lavori alla condotta con stop all'erogazione per 24 ore: il calendario delle interruzioni

Entrano nel vivo i lavori per l’efficientamento idrico della città. Sono circa 70 milioni di euro di investimenti che il Comune di Messina ha programmato da oggi al 2026, tra questi anche quello che riguarda la messa in sicurezza dell’acquedotto Fiumefreddo.

Per questa ragione sono stati programmati sei giorni di intervento da novembre ad aprile per i quali sarà necessario il distacco per 24 ore dell’erogazione idrica in buona parte della città: da Tremestieri a Torre Faro.

La prima giornata di disagi è quella del 17 novembre. Seguiranno il 15 dicembre, il 13 gennaio, il 16 febbraio, il 15 marzo e il 5 aprile. L'erogazione idrica sarà sospesa intorno alle sette del mattino quando però i serbatoi delle case saranno già stati riempiti e l'Amam promette che l’indomani mattina potrà essere nuovamente erogata l’acqua, ma è chiaro che in alcune zone periferiche potrà esserci qualche disagio in più.