Trasporto scolastico a Messina, in settimana l’acquisto di tre nuovi scuolabus

Più pulmini nuovi saranno presto in circolazione per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Nei gioni scorsi è stato deciso l'acquisto di tre nuovi scuolabus per rispondere all'alto numero di richieste presentate quest'anno dalle famiglie messinesi. Il doppio in più rispetto allo scorso anno. Le procedure di acquisto dei minibus verranno definite già questa settimana dal Comune e dall'azienda Messina social City che eroga il servizio. A distanza di un mese e mezzo dall'avvio del trasporto, quest'anno attivato per la prima volta fin dal primo giorno di scuola, è emersa la necessità di potenziare la flotta dei mezzi, per riuscire ad estendere il diritto a un numero maggiore di scolari inseriti in graduatoria. Questo l'intendimento del sindaco Basile che il mese scorso ha deciso di riaprire il bando. "I tre nuovi scuolabus - annuncia la presidente di Messina Social city, Valeria Asquini - verranno acquistati in settimana appena verranno completate le procedure. Contiamo di avere a disposizione i pulmini a breve. Ma su questo potrò essere più precisa nei prossimi giorni e anche sulle zone che andremo a coprire. La priorità come sempre sarà data ai villaggi meno serviti e alle scuole che sono state trasferite in plessi più distanti".

I tre pulmini si aggiungeranno ai ventuno già a disposizione. Sedici dell'Atm, i più vecchi della flotta acquistati in liquidazione nel 2019, più altri cinque comprati l'anno scorso. La necessità di potenziare ancora l'autoparco della Msc, si è creata a seguito della mole di domande pervenute, un segnale che indica come la preferenza verso il trasporto pubblico sta progressivamente crescendo. Circa 1.750 istanze sono pervenute complessivamente da parte delle famiglie che hanno risposto al bando, riaperto per la seconda volta a fine settembre al fine di consentire agli esclusi di partecipare, dato che la pubblicazione del primo avviso era avvenuta in anticipo cogliendo di sorpresa tanti genitori che non erano riusciti a fare l'iscrizione in tempo.

