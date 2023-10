Chiedono che il loro voto "pesi" di più: studenti in piazza per l'elezione del rettore a Messina,

Monta la protesta tra gli studenti che chiedono maggiore rappresentatività in occasione dell’elezione del prossimo rettore. Un nutrito gruppo di studenti delle associazioni universitarie ha manifestato a piazza Pugliatti, con un sit-in davanti al Rettorato. In uno striscione tutta l’amarezza per non essere stati presi in considerazione in un momento così importante della vita dell’Ateneo: “Volete l'università a misura di studenti ma scegliete di farci contare niente”, è lo slogan scelto.

Gli studenti chiedono che venga cambiato il regolamento dello Statuto in vista del voto del 23 e 27 novembre che porterà all’elezione del nuovo rettore. Un’elezione, che gli universitari sentono molto, nella quale vorrebbero avere maggiore rilevanza e peso nel voto che attualmente ha percentuali minuscole.

Nell’ultima riunione del Senato accademico gli studenti senatori si erano visti bocciare la loro proposta per un soffio. Non era stato raggiunto il quorum per un solo voto, c’erano stati anche tre astenuti. Da qui la decisione di portare in piazza la protesta con un sit-in davanti al rettorato.