Messina, il patrimonio sconosciuto dei 1350 alloggi popolari Erp

Un patrimonio immenso ma anche sconosciuto, almeno nei dettagli. Quello dell’edilizia residenziale pubblica del comune di Messina è un capitolo ancora abbastanza nebuloso dell’amministrazione. Lo stesso Palazzo Zanca non ha tutti gli elementi per avere un quadro chiaro su un patrimonio enorme.

Nei lavori dell’ultima seduta della sesta commissione, con la relazione dell’assessore al Patrimonio Roberto Cicala, del dirigente Emiliano Conforto e con la sollecitazioni dei consiglieri, sono emersi diversi aspetti interessanti della gestione di questi beni.

Partiamo da una panoramica generale. Ci sono tre gradi gestori dell’edilizia popolare in città: l’istituto autonomo case popolari che ha il numero maggiore di immobili, l’Arisme che si occupa degli ambiti del Risanamento e infine il Comune di Messina che ha case nei quattro angoli della città. Quanti? Ben 1.350, un pacchetto importante di beni che però appaiono più un peso che una ricchezza visto il quadro generale. Il primo nodo emerso in commissione è quello dell’inventario. «Il Comune – ha spiegato l’assessore Roberto Cicala – ha solo dei fogli elettronici con pochissime indicazioni e spesso con il dato sull’occupante originario e non su quelli successivi. In più non ci sono schede con dati puntuali dell’immobile. Analisi alla quale sta provvedendo la Patrimonio Messina». I 1350 alloggi Erp del Comune sono stati divisi in 15 lotti, per ciascuno è stato nominato un professionista perché possa redigere una scheda che contenga elementi chiave dei beni: possesso, contratto, canone, stato manutentivo, catastazione, eventuali abusi. «Una metà dei lotti è stato già consegnato – ha detto Cicala – ed abbiamo una fotografia su 320 immobili, entro la fine dell’anno dovremmo arrivare a 800. Ci siamo dotati di un software in grado di mappare in tempo reale anche i pagamenti e avviare azioni incisive per il recupero degli arretrati».

