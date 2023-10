Messina, c’è la proroga per i 39 vigili urbani: a Natale il nuovo comandante

Una proroga, breve, e poi la stabilizzazione. “Segnato” il futuro dei 39 vigili concorsisti che proseguiranno il loro lavoro sulle strade messinesi. Mentre per il comando, si profilano novità entro la fine dell’anno.

Per i 39, che all’inizio della loro esperienza al Comune erano 46 ( sette hanno trovato altra collocazione lavorativa) erano maturati i 36 mesi massimi di contrattualizzazione e a tempo determinato, oltre i quali l’amministrazione non poteva più far firmare un nuovo contratto. La scadenza puntuale, almeno per 37 di loro, è il 31 ottobre, per gli altri due, qualche settimana dopo.

Ma gli stessi 39 agenti che erano selezionati dando seguito al Decreto Sicurezza, sono stati inseriti nel piano di stabilizzazione del Comune già per il 2023. Perché possa essere perfezionato e quindi per poter far firmare il contratto a tempo indeterminato ai vigili urbani, in un Comune in piano di Riequilibrio, occorre che una commissione (la Cosfel) del ministero dell’Interno, dopo aver valutato il bilancio dell’ente, dia, dopo quello preventivo, anche il secondo via libera. Per arrivare al disco verde, però, serve che venga approvato il bilancio consuntivo del 2022 che Messina non ha ancora completato, nonostante sia arrivato un commissario. La necessità di “recuperare” 25 milioni circa per far fronte ad alcune richieste della Corte dei Conti, sarebbe alla base del ritardo che ha costretto, dunque, la Giunta a trovare una soluzione “ponte” per evitare di perdere i 39 vigili fino al via libera della Cosfel.

E così, con l’intervento decisivo della Segretaria Rossana Carrubba, è stata trovata un formula giuridica ( e una implementazione economica di 121mila euro a carico dell’Ente da sommare ai residui dei fondi ministeriali) utile a prolungare la loro attività fino a fine anno. La proroga eccezionale si è resa possibile perché proprio perché in corso la stabilizzazione di questo personale.

