Messina, rinnovati fino a fine anno i contratti in scadenza degli agenti della Municipale

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dei 39 agenti istruttori della Municipale assunti a seguito del finanziamento del progetto presentato dal Comune di Messina finanziato con il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni (Triennio 2021-2023), che raggiungeranno i 36 mesi di durata a fine mese. Stesso discorso per i 37 contratti a tempo parziale e determinato e per i rimanenti 2 agenti istruttori della Municipale in "scadenza" il 21 novembre 2023. Lo ha determinato una delibera del Consiglio comunale.