Il messinese Giuseppe Girolamo a "Caduta libera": Gerry Scotti esalta i residenti di Mili Marina

Un messinese su Canale 5. Al popolare quiz televisivo del tardo pomeriggio “Caduta libera” - condotto da Gerry Scotti - ha partecipato come concorrente il messinese Giuseppe Girolamo, accompagnato dalla moglie Gabriella. L'elicotterista dei Vigili del Fuoco è stato presente in studio per diverse puntate, facendo l’esordio in quella trasmessa lo scorso martedì 24 ottobre fino all’ultima apparizione di venerdì 27 ottobre.

Durante il gioco ha sfidato, senza riuscire a superarlo, il campione in carica Sergio. Inevitabile quindi la “caduta libera” nella “botola”, così come prevede il format.

Ma Giuseppe ha anche portato alla ribalta il nome del suo paese, Mili Marina, ricordando l'appuntamento annuale col Bagno di Inizio Anno, una tradizione quella dell'1 gennaio a cui Gerry Scotti ha dedicato parole lusinghiere, plaudendo all'intraprendenza degli intrepidi bagnanti.