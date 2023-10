Messina, la brutale aggressione al comandante Giardina: arrestati i due ambulanti che lo hanno pestato

Sono stati arrestati stamattina i due venditori ambulanti che la settimana scorsa hanno selvaggiamente picchiato il comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina durante un controllo al loro camion, adibito a rivendita di frutta e verdura all'angolo tra via Salandra e via La Farina.

Si tratta del 39enne catanese Salvatore Centorrino e del figlio 19enne Carmelo. Entrambi dopo l'aggressione si erano presentati alla Polizia, alla caserma Calipari, accompagnati dal loro legale di fiducia, l'avvocato Filippo Pagano, ed erano stati interrogati a lungo in Questura dagli investigatori della Mobile, poi erano stati entrambi denunciati a piede libero per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Nei giorni scorsi il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che coordina le indagini della Mobile sul fatto inseme alla collega Giulia Falchi, aveva chiesto al gip la detenzione in carcere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiesta che è stata accordata vista la gravità dei fatti. Il gip De Francesco ha deciso però per i due gli arresti domiciliari.