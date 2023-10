Messina battuto dal Brindisi, Modica lapidario: "Mi assumo le responsabilità della sconfitta"

Non cerca alibi Giacomo Modica dopo la sconfitta del suo Messina con il Brindisi: «Gol in fuorigioco? Difficile da valutare, ma oggi non mi soddisfa la prestazione della squadra». Lapidario il commento del tecnico biancoscudato che, al di là dell'arbitraggio, preferisce assumersi le proprie responsabilità e spronare la squadra: «Abbiamo disputato un primo tempo bruttissimo e non abbiamo mai provato a giocare a calcio. Loro venivano qua con dei problemi dopo la pesante sconfitta con la Casertana, ma hanno avuto coraggio, chiudendo ogni spazio e giocando una partita intelligente. Alla fine hanno vinto meritatamente. Noi, invece, dobbiamo fare un esame di coscienza e io mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta: questa squadra deve capire che può dare sempre il meglio di sé a livello tecnico e mentale, ma se non ci riesce allora diventa un rebus che dobbiamo analizzare. Onestamente questa prestazione mi preoccupa». Pochissimo da salvare nella prova del Messina, in controtendenza anche rispetto alla gara di Picerno giocata, peraltro, con gli stessi undici: «Non ho toccato la formazione perché mi avevano dato garanzie tecniche ed ero convinto che avremmo fatto un'ottima prestazione. Ma siamo stati lenti, mai una sovrapposizione o un'imbucata, non abbiamo mai acchiappato una seconda palla. Evidentemente qualcosa è successo e questo atteggiamento mentale mi preoccupa, tanto che nel primo tempo ci sarebbe stato molto da cambiare. Ci sarà parecchio da analizzare, ma intanto chiedo scusa alla proprietà e ai tifosi, anche oggi encomiabili a incitarci, mentre noi abbiamo toppato in pieno. Questo tipo calcio non mi dice niente e dobbiamo solo chiedere scusa: possiamo avere momenti bui, perché gli altri e bassi fanno parte del nostro percorso, ma non posso pensare che la mia squadra sia presuntuosa perché ha di fronte il Brindisi che veniva da una sconfitta. L'approccio è stato sbagliato e siccome l'approccio lo gestisco io durante la settimana, allora non sono stato bravo. A volte le sberle sono salutari, spero che avremo la personalità di archiviare velocemente questa partita perché peggio non potremo fare. Faremo un lavoro di introspezione per uscire da questo momento».