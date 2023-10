Viabilità a Messina: un corteo per dire "no" alle strade strette

Corteo di commercianti, professionisti, residenti e semplici cittadini per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere le scelte in materia di viabilità. Un centinaio di persone circa, hanno manifestato per una viabilità più sostenibile e partecipata. Nel mirino non solo le piste ciclabili in centro ma anche le altre scelte in tema di viabilità sulle quali avrebbero voluto un confronto con l’amministrazione comunale. I più delusi sono i commercianti che lamentano di non aver potuto dire la loro. Il corteo si è mosso dal corso Cavour, all’altezza della Sala Laudamo, percorrendo un breve tratto per concludersi a piazza Unione Europea. “Siamo per una città green – chiarisce Gaetano Sciacca, ex dirigente regionale in testa al corteo- ma il rispetto del territorio e dell’ambiente non significa restringere le carreggiate, fare al di sopra degli alvei coperti i parcheggi di interscambio. Con gli alberi in centro città restringiamo ulteriormente le strade, cosi viene meno il principio che rendeva Messina unica dopo il terremoto: era l’unica città ad avere le strade larghe, abbiamo perso anche questo primario”.