Ristori Covid, arrestato funzionario dell'Agenzia delle entrate di Messina. Sospesi due commercialisti I NOMI DEGLI INDAGATI

La Guardia di Finanza di Messina sta dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip, con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Roberto Gullo, 63 anni, funzionario della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione, della durata di 12 mesi, per due commercialisti messinesi, Antonino D'Andrea, 68 anni e Dario Grussu, 58 anni.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia di un imprenditore che, nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid–19, aveva presentato la richiesta per ottenere i contributi finanziati attraverso il “Decreto Ristori”.

Secondo gli elementi finora acquisiti, il funzionario dell’Agenzia delle entrate avrebbe prospettato all’imprenditore un collegamento tra l’erogazione dei contributi dovuti e le sponsorizzazioni ad una associazione sportiva dilettantistica, di cui lui stesso era Team Manager, la Top Spin, società di tennis tavolo che milita nel massimo campionato italiano.

Gli ulteriori approfondimenti, quindi, portavano alla luce, secondo ipotesi d’accusa, un contesto illecito assai più ampio, in cui risultavano coinvolti anche due commercialisti che, in accordo con il pubblico ufficiale, si facevano portavoce delle indebite richieste del funzionario, incentivando i clienti ad elargire sponsorizzazioni. Inoltre, le imprese che avevano assecondato siffatte richieste ottenevano anche un beneficio fiscale, portando in deduzione le spese di sponsorizzazione effettuate.

I titolari delle aziende indotti alle “sponsorizzazioni”, complessivamente 4 soggetti, sono indagati per aver indebitamente corrisposto i relativi benefici, ricercando un illecito vantaggio in procedure amministrative.

Le indagini, tra l’altro, permettevano di rilevare, la natura fittizia delle medesime sponsorizzazioni, stante l’inesistenza di qualsiasi attività pubblicitaria da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica.

Tutti i nomi degli indagati

Roberto Gullo, 63 anni (funzionario Agenzia Entrate)

Antonino D’Andrea, 68 anni (commercialista)

Dario Grussu, 58 anni (commercialista)

Giuseppe Quartuccio, 28 anni (presidente Top Spin)

Giorgio Quartuccio, 61 anni

Simona Pagano, 36 anni (titolare tabaccheria)

Francesco Vinci, 60 anni (titolare ristorante)

Pietro Mondello, 53 anni (amministratore Sacne petroli)

Leone Mondello, 80 anni

La giudice per le indagini preliminari Simona Finocchiaro ha applicato a Roberto Gullo la misura cautelare degli arresti domiciliari, col divieto di comunicare in qualsiasi modo (anche tramite squilli telefonici, messaggi o social network) con persone diverse da quelle che con lui coabitano; nei confronti di Antonino D’Andrea e Dario Grussu disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione del commercialista per la durata di 12 mesi. Sul registro degli indagati come detto anche i dirigenti della Top Spin Giorgio e Giuseppe Quartuccio. Per questi ultimi l'ipotesi di reato è emissione di fatture per operazioni inesistenti.