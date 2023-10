Filicudi, malore sul set per Luca Barbareschi: trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Forte apprensione, ieri sera, per il produttore e regista, Luca Barbareschi. L’ex politico, proprietario di casa a Filicudi, che si trova alle Eolie per girare un film, ieri, intorno alle 21, ha accusato un malore che ha spinto i sanitari a richiedere l’intervento dell’elicottero del 118. Barbareschi è stato così trasportato al Policlinico di Messina ma fortunatamente non è stato riscontrato nulla di grave ed è stato dimesso dopo qualche ora. Il regista ha già fatto ritorno alle Eolie per continuare le riprese del suo film.