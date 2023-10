Palacongressi di Taormina, annullati tutti gli atti. Il Tar respinge un altro ricorso

Nessuna deviazione del percorso intrapreso o ripensamento, anzi la ferma volontà di confermare quanto avviato. Il Comune di Taormina va fino in fondo sul Palazzo dei Congressi e archivia definitivamente l’iter adottato sul finire della scorsa legislatura per affidare ai privati i servizi di gestione dell’immobile. Il responsabile dell’Area Amministrativa, il segretario Giuseppe Bartorilla, ha infatti concluso il procedimento confermando l’annullamento della procedura di aggiudicazione, del verbale di consegna e di tutti gli atti di gara per la concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi. Una vicenda finita nelle aule della giustizia amministrativa, ma che per l’Amministrazione comunale deve essere lasciata alle spalle. L’appalto era stato aggiudicato ad aprile al raggruppamento temporaneo di imprese “Aditus Srl” (capogruppo)-Momento Srl, ma a giugno Palazzo dei Giurati ha avviato l’iter di annullamento in autotutela di tutti gli atti e ha chiuso il Palacongressi per lavori di adeguamento sismico.

“Aditus” ha impugnato i provvedimenti davanti al Tar, che ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento degli atti comunali impugnati, con una sentenza appellata dal Comune al Cga, dove il giudizio è attualmente pendente dopo il rigetto avvenuto nei giorni scorsi della richiesta di sospensiva presentata dall’ente. Per l’Amministrazione, però, vi sono comunque «gravi ed insanabili violazioni di legge, autonome ed ulteriori rispetto alle ragioni indicate nella sentenza del Tar» e tali da «inficiare radicalmente l’intera procedura di gara e gli atti consequenziali di aggiudicazione e di consegna sotto riserva di legge».

