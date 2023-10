Patti, gran festa per il secolo di vita di nonna Paola

Nonna Paola Benenati Ilacqua ha compiuto 100 anni. Casalinga, con tre figli (Salvatore, Mariano e Alfredo) e due nipoti, nonna Paola è rimasta vedova nel 1996 quando, all'età di 88 anni, è deceduto il marito Biagio dopo quasi 65 anni di vita insieme.

Vive ancora con i figli in via Stazione e si occupa delle faccende di casa, cucinando con passione ed amore tutti i giorni.

Tiene in ordine ancora le redini della famiglia e, con grande vivacità, riesce a raccontare storie e vicende della sua lunga ed intensa esistenza.

Per celebrare il traguardo figli, parenti ed amici si sono ritrovati in un noto hotel di Patti. Alla festa erano presenti il sindaco Gianluca Bonsignore ed il vescovo della Diocesi di Patti , mons. Guglielmo Giombanco.