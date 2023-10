MoveMe, l’appello di Atm Spa: “I richiedenti vengano a ritirare l’abbonamento”

Numeri da capogiro per l’abbonamento MoveMe, voluto dall’amministrazione comunale e Atm Spa. Più di 20mila le tessere già emesse dagli uffici dell’Azienda Trasporti nelle due finestre della promozione, che ha consentito ai cittadini di abbonarsi per un anno al Tpl al costo simbolico di 20 euro. Ora però c’è chi deve affrettarsi a ritirare la tessera.

L’Azienda sollecita coloro i quali hanno ricevuto la mail di approvazione della domanda a presentarsi al Front Office di via La Farina per farsi consegnare la card valida su bus e tram per un periodo di 12 mesi. L’appello è rivolto anche a chi deve inviare i documenti mancanti.

«Invitiamo i richiedenti che hanno avuto accolta la domanda a presentarsi al Front Office entro il 31 Ottobre. Il termine è lo stesso anche per chi deve integrare la documentazione e ha ricevuto la mail con la comunicazione», si legge in una nota dell’azienda.

Al fine agevolare il ritiro dell’abbonamento, il Front Office di Atm spa riceverà come consuetudine tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30 ed eccezionalmente domenica 29 ottobre dalle 8:00 alle 14:00.