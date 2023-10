Messina, tragedia sfiorata nella palestra di Montepiselli: una finestra cede e cade su un giocatore. Rinviata Vigor Itala-Futsal Ferla

Non si è giocata l’attesta sfida d’alta quota Vigor Itala-Futsal Ferla, in calendario nella 6^ giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5. Prima dell’inizio, un giocatore della squadra ospite è stato accidentalmente colpito alla testa, mentre si trovava nello spogliatoio, da una finestra caduta all’interno della palestra di Montepiselli, che i gestori della struttura sostengono fosse chiusa e segnalata come guasta da un apposito cartello, riportando una ferita ed un trauma, che hanno indotto compagni e avversari a trasportarlo per precauzione in ospedale. Per fortuna è stato dimesso alcune ore dopo. Il Futsal Ferla ha deciso poi di non disputare il match, poiché, i giocatori e lo staff tecnico erano emotivamente scossi dall’episodio. Il giudice sportivo, esaminando gli atti ufficiali e i referti degli arbitri, deciderà il destino della partita, rifacendosi a regolamento e casistica.