Messina, dehors da rimuovere in un bar di Piazza Cairoli. Locale chiuso per cinque giorni

Il Comune di Messina, tramite apposita ordinanza (la numero 226) ha disposto la chiusura per cinque giorni di uno dei locali più noti della città: si tratta del bar Santoro. Al centro della questione c'è il dehors del locale. Come si evince testualmente dall'ordinanza, si fa riferimento ad un verbale di contestazione eseguito dalla polizia municipale nel mese di settembre: "frontistante il Pubblico esercizio denominato “Caffè Santoro” insiste sull’area pedonalizzata un’occupazione suolo con sedie ombrelloni di m 3,00 x 3,00 cadauno, con tavoli e sedie per un totale di circa 35,00 mq; inoltre sulla circostanza si appurava altresì la presenza di un Dehor, posizionato oltre la succitata area pedonalizzata su Piazza Cairoli avente dimensioni di mq 23,78 (m 8,20 x 2,90)..”;

In virtù di queste motivazioni, il Comune di Messina ha ordinato:

a) "L’immediata rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico (Dehor di mq 23,78) e il ripristino dello stato dei luoghi antistante l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare, in Piazza Cairoli, n. 21 a propria cura e spese; b) La chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, intestato alla Società Santor S.r.l. sito in Piazza Cairoli, n. 21 per un periodo di cinque giorni consecutivi, a decorrere dal terzo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque sino al pieno adempimento dell’ordine di cui al punto precedente". Inoltre, nell'ordinanza viene specificato che "qualora il ripristino avvenga prima dei cinque giorni, la chiusura non potrà comunque essere inferiore ai predetti cinque giorni".