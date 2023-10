Crotone, in fiamme un autoarticolato che trasporta... acqua

Un automezzo adibito al trasporto di bottiglie di acqua potabile è andato in fiamme questa mattina nel tratto silvano della SS107. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone. Causa del rogo un eccessivo surriscaldamento dei freni che ha innescato l'incendio delle gomme propagatosi al lato destro del rimorchio compromettendo anche le migliaia di casse d'acqua trasportate. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i carabinieri della stazione di Petilia Policastro per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Non si registrano danni a persone.