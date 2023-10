Barcellona, falso allarme bomba al Municipio. Un uomo avrebbe introdotto una busta sospetta

Falso allarme al Comune di Barcellona questa mattina. Un plico, abbandonato sul pavimento al primo piano di Palazzo Longano, ha destato grande preoccupazione tra utenti e il personale degli uffici. I carabinieri, prontamente giunti sul posto, dopo avere provveduto con la Polizia Municipale a far evacuare l’edificio, hanno chiesto l’intervento degli artificieri. All’interno dell’involucro sospetto, fortunatamente, soltanto materiale cartaceo. Le videocamere situate all’esterno di Palazzo Longano hanno ripreso un uomo che, dopo aver parcheggiato un ciclomotore, sarebbe entrato con la busta incriminata in mano nell’edificio per andar via pochi minuti dopo a mani vuote.