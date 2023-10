Messina, l'uccisione di Ylenia Bonavera: confermata in Appello la condanna a 18 anni per l'ex amica Daniela Agata Nicotra

Condanna confermata in appello, a Catania, per l'omicidio di Ylenia Bonavera. I giudici di secondo grado hanno inflitto 18 anni di reclusione e 3 di misura di sicurezza all'ex amica Daniela Agata Nicotra

La 26enne messinese morì in ospedale a Catania nel dicembre del 2020, per le gravi conseguenze di una violenta lite avuta con l’ex amica, che le inflisse una coltellata al collo, rivelatasi poi mortale.

In primo grado il gup, in abbreviato aveva inflitto alla Nicotra diciotto anni di reclusione, decidendo anche il risarcimento dei danni alla madre e 30 mila euro di provvisionale, più 3 anni di misura di sicurezza.

La Nicotra è stata assistita dall’avvocato Giuseppe Lipera mentre il padre e i fratelli di Ylenia, costituti parte civile nel procedimento sono stati rappresentati dall'avvocata Rosy Spitale, mentre la mamma è assistita dall'avvocata Vittoria Santoro.