Messina sede distaccata del Museo delle Arti di Roma: firmato oggi l'accordo integrativo

Una firma per il futuro. Messina ospiterà il Polo della creatività del Mediterraneo, emanazione del Maxxi, il grande Museo delle Arti contemporanee di Roma, uno dei punti di riferimento culturali italiani più importanti in Europa. Nel primo pomeriggio il sindaco Federico Basile e il presidente della Fondazione MaXII Alessandro Giuli, presente anche il direttore generale del Comune Salvo Puccio, hanno firmato l’atto integrativo per la realizzazione di una sede distaccata del Museo alle Torri Morandi di Torre Faro e a Villa Pace, proprietà dell'Università peloritana.

Alessandro Giuli ha sottolineato come fin dall'inizio di questo percorso - al quale hanno contribuito in maniera determinante il consigliere del ministro Sangermano, il messinese Fabio Longo, e il senatore Nino Germanà - si è avuta chiaro in mente il ruolo strategico di Messina come crocevia di culture nel Mediterraneo. Il Museo del XXI secolo, da qui il nome Maxxi, è una realtà che non può essere definita un semplice polo museale di Arte contemporanea ma un vero e proprio Centro di produzione e di esportazione di cultura internazionale. Ora seguiranno le fasi operative, tutto andrà realizzato entro il 2025, visto che i finanziamenti per la ristrutturazione delle Torri Morandi sono legati all'attuazione del Pnrr. Era presente alla sottoscrizione dell'accordo anche Chiara Ianeselli, una delle curatrici espositive del Maxxi.