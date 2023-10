Crocierismo, Messina scala la classifica ed entra nella top 20 del Mediterraneo

Che le sensazioni fossero positive lo si era capito da qualche tempo, ma adesso arriva la consacrazione dei numeri e del confronto con gli altri porti. Messina scala tre posizioni nella graduatoria del numero di croceristi in transito in città passando dalla decima posizione del 2022 alla settima del 2023. Numeri sulle stime di quest’anno e supportate, però, dalla indicazioni già definitive dei primi nove mesi dell’anno. Non solo, con i numeri che stanno maturando Messina potrebbe per la prima volta entrare nella top 20 dei porti dell’intero Mediterraneo, il gotha del crocierismo mondiale.

Se ne parlerà il 27 di questo mese all’Italian Cruise Day di Taranto quando si incontreranno tutti gli addetti ai lavori e dove verrà inoltre presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch , il report che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia. Ma le anticipazioni sono già sufficienti a dare la misura dello scatto di Messina nel 2023. Sembrano lontani anni luce i mesi della pandemia, perché le presenze hanno addirittura superato i numeri de 2019 e quelli del 2013 che erano state i migliori della storia oramai venticiquennale degli approdi in città.

«Alla fine dell'anno – scrive il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Mega – i passeggeri transitati nel nostro porto saranno oltre 550.000 con un aumento di circa il 42% rispetto al 2022. Dato superiore alla media nazionale che è del 38,9%. Si tratta di performance eccezionali e dato record mai registrato finora nel nostro porto. E nel 2024 sarà ancora crescita di un ulteriore 25% con 239 navi e 686.000 passeggeri. Grazie – conclude Mega – a tutti gli operatori, le istituzioni ed i miei collaboratori che hanno reso possibile tutto questo».

Nella graduatoria dei porti italiani Messina, sempre in proiezione sui dati del 2023, è dunque settima a pari merito con Livorno, e davanti a Bari e Trieste che nel 2022 sopravanzavano il porto dello Stretto. Dalle anticipazioni si nota come Civitavecchia, e quindi Roma, Napoli e Genova siano saldamento sul podio. Più staccati Palermo, Savona e La Spezia e poi tocca alla coppia Livorno e Messina.

