Santa Lucia del Mela, cede un tratto di strada e una betoniera si ribalta: ferito un operaio

Nella mattinata di ieri, nella contrada Misericordia di Santa Lucia del Mela si è verificato un grave infortunio sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche per il conducente di una autobetoniera. L'incidente che si è verificato intorno alle 10 di ieri ha coinvolto un autista di 50 anni del luogo, dipendente della ditta “Venumer s.r.l.” di Santa Lucia del Mela, dove la stessa impresa gestisce un impianto di betonaggio per la lavorazione di inerti e cacestruzzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Stazione che dipendono dalla Compagnia di Barcellona. L'autista rimasto ferito si trovava alla guida di una autobetoniera della ditta per la quale lavora. L'uomo stava per raggiungere un cantiere quando l'automezzo si ribaltava improvvisamente a causa di un improvviso cedimento della sede stradale. L'uomo prontamente estratto dal mezzo meccanico è stato poi trasportato d'urgenza al Pronto soccorso del vicino Presidio ospedaliero di Milazzo. L'uomo non è in pericolo di vita.