Messina, 10 milioni di euro alla Sogepat per cofinanziare 48 progetti su turismo, digitalizzazione e territorio

Saranno destinati alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile i 10milioni di euro assegnati alla Sogepat, Società di gestione del patto territoriale partecipata al 99% dalla Camera di commercio, posizionandosi al terzo posto della graduatoria nazionale su 50 progetti presentati per il bando del Mise del 30 luglio 2021; il ministero ha messo a disposizione le risorse residuali dei patti territoriali utilizzabili per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e orientati alla sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Il finanziamento attiverà risorse di privati e comuni per investimenti complessivi stimati in 50 mln di euro.

Lo straordinario risultato conseguito dall’Ente camerale è stato presentato questo pomeriggio alla Camera di commercio nel corso dell’incontro “Prospettive di sviluppo del territorio”. «Una grandissima soddisfazione per la Camera di commercio – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – che ha lavorato incessantemente negli ultimi anni, dando un notevole impulso alla progettualità strategica. Attraverso un eccezionale lavoro di squadra, è stata raggiunta la vetta della graduatoria nazionale, dopo la città metropolitana di Genova e la zona Ovest di Torino, tagliando un traguardo ambito e certamente non facile da raggiungere. Le risorse che arriveranno saranno un’opportunità unica per il territorio messinese, che consentiranno di innalzare la competitività dell’area e di dare risposte concrete a una nuova tipologia di turismo, profondamente modificata negli ultimi anni».

Presente all’incontro anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo: «La politica e l'assessorato che ho il vanto di guidare ha un’enorme responsabilità: quella di rivitalizzare il territorio siciliano attraverso numerose iniziative, come bandi pubblici e nuove norme a sostegno delle imprese. Inoltre, innovazione e ricerca costituiscono leve per far accrescere la competitività delle imprese siciliane. A breve, ci sarà il primo giro di boa della giunta Schifani. Il mio assessorato, in meno di un anno, ha pubblicato numerose misure volte a stimolare l'economia siciliana. Prossimamente, sarà la volta del nuovo bando: “Fare Impresa”, con il quale le imprese idonee potranno usufruire del 90% del sostegno a fondo perduto. Nella nostra Isola ci sono tante eccellenze che meritano di essere valorizzate e il governo Schifani è al fianco degli imprenditori siciliani per fare emergere sempre di più ciò che viene realizzato nei nostri territori».

Il Progetto Pilota è un insieme di interventi pubblici e imprenditoriali che verranno realizzati all’interno dell’area del Patto territoriale, rappresentato dalla maggior parte del territorio della provincia. In seguito all’attività istruttoria realizzata dalla Sogepat, sono stati selezionati 48 progetti: 43 iniziative imprenditoriali e 5 progetti pubblici, di cui tre a valenza sovracomunale.

Oltre a Messina, i comuni che hanno progetti inseriti nel Progetto Pilota sono Brolo (ente capofila) insieme a Piraino; Milazzo (ente capofila) insieme a San Filippo del Mela, Pace del Mela, Rodi Milici, Castroreale, Condrò, Villafranca Tirrena e Venetico; Motta d’Affermo; Capo d’Orlando (ente capofila) insieme a Ficarra e Mirto. Le operazioni saranno realizzate all’interno di 20 dei 36 comuni facenti parte del territorio di riferimento del patto e interesseranno 384.273 abitanti, circa l’86% della popolazione dell’area.

«Le azioni saranno finalizzate all’innalzamento degli standard di accoglienza turistica, al miglioramento dell’accessibilità fisico e informativa del territorio – spiega l’amministratore unico della Sogepat, Alberto Donato - alla digitalizzazione e al recupero delle aree dismesse del territorio. E per favorire lo sviluppo della cooperazione tra le aziende e vincolarle all’istituzione di strategie comuni di crescita, evitando la dispersione delle sinergie imprenditoriali che legano i singoli investimenti appartenenti al Progetto Pilota, sarà costituita una rete tra imprese».

Il contributo pubblico di 10 milioni di euro, come spiegato dal progettista Sergio Amato, sarà ripartito per il 95% ai soggetti beneficiari e per il 5% alle spese di funzionamento della Sogepat, quale soggetto responsabile.

All’incontro hanno preso parte anche il presidente di Sicindustria, Pietro Franza, e il docente universitario Melo Martella.