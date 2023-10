Messina, il duplice omicidio di Camaro: spuntano video inediti della sparatoria

Un’altra udienza “fiume” finita quasi a sera. E altre clamorose novità. Altri colpi di scena quindi in corte d’assise al processo per la sparatoria di via Eduardo Morabito del 2 gennaio 2022 finita in tragedia, con la morte quasi istantanea del 31enne Giovanni Portogallo e dopo qualche giorno, in ospedale, anche del 35enne Giuseppe Cannavò, rimasto gravemente ferito. C’è un solo imputato, ed è il 37enne Claudio Costantino. Secondo la Procura quel giorno è lui che ha scaricato un intero caricatore di una semiautomatica calibro 9x21 addosso a Portogallo e Cannavò, non lasciando loro scampo.

Ieri un primo colpo di scena è stata la proiezione di spezzoni di nuovi video finora inediti, che i difensori di Costantino, il prof. Carlo Taormina e l’avvocato Filippo Pagano, hanno prodotto e fatto vedere a tutti in aula. In realtà - hanno spiegato i due legali -, si tratta della “estrazione” dei video già a suo tempo sequestrati che però, per ragioni tecniche, i carabinieri ritenevano non potessero essere estratti.

E dall’esame di alcune sequenze che sono state proiettate in aula si evince secondo i legali che tre soggetti - che secondo l’imputato sono gli stessi uomini che si presentarono il 2 gennaio 2022, il giorno della sparatoria, davanti casa sua -, si erano già presentati anche il 1° gennaio del 2022, facendo più di una “visita”, e anche il giorno prima, il 31 dicembre del 2021. Non è escluso - hanno affermato ieri i difensori di Costantino -, che i tre soggetti ripresi dalle telecamere si siano presentati anche nei giorni precedenti. Non tutti i video in possesso della difesa sono stati interamente esaminati.

