Castell'Umberto piange Carmelo Monastra: colpito da un grosso tronco mentre tagliava la legna

Tragedia a Castell’Umberto dove ieri mattina, in un incidente mortale avvenuto in contrada Chicchirillo, ha perso la vita Carmelo Monastra 30 anni, mentre, in campagna, era impegnato a tagliare della legna. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un grosso tronco, dal peso di oltre un quintale, gli sarebbe finito addosso, dopo aver rimbalzato, causando nel giovane diversi traumi provocandone la morte.

Sul posto, scattato l’allarme, sono giunti un ambulanza del “118” e l'elisoccorso, chiamato dai sanitari dopo aver constatato le condizioni disperate del 30enne per le varie ferite riportate.

Purtroppo a nulle è valso l’intervento, visto che i medici dell’ambulanza del “118” proveniente da Capo D’Orlando, non hanno potuto evitare il decesso dell'uomo, che in poco tempo ha smesso di respirare.

In contrada Chicchirillo anche i carabinieri della locale Stazione, i colleghi del Reparto Operativo della Compagnia di S. Agata Militello e la Polizia municipale di Castell’Umberto, per i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Il magistrato di turno del Tribunale di Patti ha disposto l’autopsia sullo sfortunato umbertino la cui salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale “Papardo” di Messina dove, nei prossimi giorni, il medico legale cercherà di capire meglio le cause del decesso. Il giovane, conosciutissimo in paese, non era sposato e viveva con le sue due sorelle e la mamma, dato che il padre era morto qualche anno fa. Il 30enne andava spesso in campagna e, nel suo recente passato, c’era stato pure un viaggio in Australia.

Nel centro umbertino ieri mattina, è calato il silenzio tra le lacrime non solo dei familiari e parenti, ma anche degli amici, dei conoscenti dei coetanei, increduli per quello che era accaduto. Anche le locali squadre di calcio del paese - l’Asd Castell’Umberto e l’Asd Sfarandina - si sono strette al dolore della famiglia.