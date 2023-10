Autostrade Sicilia: senza stipendio da agosto 80 lavoratori della Isgrò costruzioni srl

Sono da agosto senza stipendio 80 lavoratori della Isgrò costruzioni srl Unipersonale, che ha in appalto dal Cas servizi di assistenza sull’A/18 e sull’A/20. I lavoratori in questione, riuniti in assemblea, hanno proclamato lo stato di agitazione e la Fiom, che li rappresenta, con le strutture Regionale, di Messina e di Siracusa ha comunicato all’azienda appaltatrice e al Cas che “se agli operai non verrà corrisposto quanto prima il salario dovuto, già dai prossimi giorni saranno avviate iniziative di mobilitazione Procederemo inoltre attraverso i nostri legali - aggiungono - con l'azione giudiziaria, mettendo in mora il Cas, stazione appaltante, e l'azienda appaltatrice”.

“Questo grave disagio, con la privazione del salario in un momento di caro vita e inflazione – scrivono i segretari generali della Fiom Sicilia, di Messina e di Siracusa Francesco Foti, Daniele David e Tonino Recano- si aggiunge all’inadeguatezza del contratto rispetto alle mansioni svolte nella rete autostradale. La ditta appaltatrice e il Cas non possono continuare a sottrarsi ai propri obblighi”.