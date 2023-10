Mensa, a Messina il pranzo è servito nelle scuole cittadine: diverse famiglie in affanno per Spid e piattaforma digitale

Il pranzo è servito negli istituti scolastici di Messina, dove già ieri nel primo giorno utile stabilito dal Comune, il servizio di refezione scolastica è partito. Circa un migliaio i coperti distribuiti dal personale del consorzio La Cascina, titolare dell'appalto. Pasta al forno, insalata verde con carote, formaggio, pane e arance. Un menù inaugurale che ha accontentato i gusti di tutti, con un primo piatto sostanzioso e un secondo più leggero. A pranzare sono stati solo gli scolari già censiti dalle scuole attraverso la registrazione digitale nel sistema centralizzato.

L'attivazione della piattaforma digitale, in cui vengono caricate le richieste delle famiglie, purtroppo, ha disarmato molti genitori poco avvezzi ai nuovi sistemi informatizzati e non in possesso dello Spid. Una rivoluzione per tante famiglie che non sapendo come fare la richiesta, si sono rivolti in massa nelle segreterie delle scuole o nell'ufficio per il Servizio sistemi informativi e innovazione tecnologica dedicato dal Comune. «Non è così semplice come sembrerebbe – ha detto la dirigente Giovanna Egle Cacciola dell'istituto comprensivo " Cannizzaro-Galatti" – ieri la piattaforma è rimasta bloccata per molto tempo, perché in sovraccarico a causa della mole di richieste pervenute. La nostra scuola ha molte classi con il tempo prolungato, pertanto, si registra un numero abbastanza alto di richiedenti. Nel primo giorno sono stati serviti trecento pasti e tanti richiedenti mancano ancora all'appello perché devono registrarsi nel portale».

