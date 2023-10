“Messina Risk Sis. Ma”, comincia un’esercitazione chiave della città

Un programma, come di consueto, straordinario in termini di coinvolgimento per una formazione permanente: quella delle Istituzioni e della società a una ottimale prevenzione del rischio e organizzazione degli interventi di emergenza, e quella ad essa intrecciata, di ciascun cittadino, all’autoprotezione e alle buone condotte nel caso in cui si verifichi una calamità o un’emergenza.

Comincia oggi dunque, alle 9.08, suddivisa in sei giornate fino al 21 ottobre, la grande esercitazione di protezione civile “Messina Risk SisMa 2023” che prevede nella nostra città la simulazione di un terremoto di grado 6,3 della scala Richter con epicentro nell’area sismica dello Stretto. Si tratta di un test che viene classificato come “Evento 2” nel Piano di Emergenza del Comune di Messina attualmente in corso di aggiornamento (ne riferiamo nell’articolo a fianco) e che, secondo le stime effettuate dalla Protezione civile nazionale, produrrebbe nella nostra città il seguente scenario complessivo: un calcolo stimato di 1853 abitazioni crollate e di 36.194 abitazioni inagibili; ed un oggettivamente drammatico “numero atteso” di 4010 “coinvolti in crolli” (di cui, si ipotizza, 1003 deceduti e 3007 feriti) e ben 80.113 senza tetto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina