Messina, personale infermieristico in stand-by: proclamato lo stato di agitazione al Policlinico

Dopo la fumata nera dell’incontro con i vertici aziendali, la Cisl Fp dichiara lo stato di agitazione del personale del Policlinico universitario Gaetano Martino e chiede l’immediato avvio delle procedure di raffreddamento della vertenza. In ballo la proroga di tutto il personale infermieristico incaricato, il cui contratto scadrà il prossimo 31 ottobre, e l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale Oss precario che ha già maturato o maturerà i requisiti necessari al superamento del precariato, entro il 31 dicembre. «Nel corso del tavolo convocato la scorsa settimana - spiega la segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri - i vertici dell’azienda hanno ammesso davanti alle parti sociali l’impossibilità di garantire i Lea senza il personale in scadenza di contratto. Nonostante questo, stando a quanto dichiarato dall’azienda, non si potrebbe procedere alle proroghe in quanto non vi sarebbe la necessaria copertura del tetto di spesa assunzionale».