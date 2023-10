Giornata d’inferno per gli incendi scoppiati tra zona Jonica e Alcantara

Giornata infernale tra zona jonica e valle dell’Alcantara per gli incendi boschivi esplosi sin dal pomeriggio in una vasta area compresa tra più comuni. Le fiamme, quasi sicuramente di natura dolosa, sono divampate in particolare a Mongiuffi Melia, Gallodoro, Graniti e Motta Camastra, mandando in fumo ettari di macchia mediterranea e pascoli e tenendo in apprensione per ore cittadini e amministratori locali. Fino a sera le squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale e dei gruppi comunali di Protezione civile della zona hanno lavorato per arginare i roghi ed evitare danni più gravi, aiutate anche dalla popolazione che si è prodigata per contenere l’avanzata del fuoco.

