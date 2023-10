Monopattini e bici elettriche Arriva il noleggio per tutti: avviato il servizio per 90 mezzi “sparsi” nel centro città

Non è stata pedalata in discesa arrivare alla giornata di ieri. Anzi il percorso è stato tutto in salita. Anche Messina si è allineata alle grandi città italiane aprendo al noleggio di mezzi green come le bici elettriche e i monopattini.

Ieri a piazza Duomo il “battesimo” della prima azienda che ha completato l’iter per l’autorizzazione allo sharing in città. Ha tagliato il traguardo la Elerent Messina che ha messo a disposizione i primi 90 mezzi, 70 monopattini e 20 bici elettriche. A salutare l’avvio dell’offerta c’erano il sindaco Basile, il vice Mondello, il dg Puccio, l’assessore Finocchiaro e un nutrito gruppo di consiglieri comunali della maggioranza politica.

La società (che è un franchising nazionale di noleggio) è rappresentata a Messina da tre giovani locali, Valerio e Danilo Campagna e Fabrizio Bonsignore. Ha ottenuto dal Comune l’autorizzazione per poter schierare 111 monopattini e 50 bici e pian piano arriverà a queste cifre. Un po’ come avviene in tutti questi tipi di noleggio, c’è un applicazione per smartphone con cui registrarsi, e pagare l’affitto del mezzo scelto. Una tecnologia che ha però anche altri requisiti utilissimi. Per esempio con bici e monopattini non si può andare ovunque in città. Alcune zone periferiche sono state escluse e se ci avventurasse il mezzo automaticamente si spegnerebbe. Anche la resa può essere casuale. Ci sono delle aree in cui non è possibile lasciare il mezzo e se ci si trova in una di queste, e si prova a terminare il noleggio il costo non si bloccherebbe e ci continuerebbe a pagare. Questo dovrebbe evitare che vengano lasciati ovunque a discapito della sicurezza di pedoni e non solo. Il costo è in linea con quello di altre città italiane e appare utile per brevi spostamenti: 25 centesimi al minuto per il monopattino e 30 per la bici, più un euro per lo sblocco. Non possono usarlo i minori a meno che non sia un adulto a fare la procedura per loro e ad affidarglielo.

