Messina: non solo Street Food, sull'isola pedonale anche le buone pratiche della protezione civile

Tra gli eventi di rilievo della campagna Io non rischio rientra l’appuntamento annuale delle Giornate nazionali. Migliaia di volontari di protezione civile incontrano in tutta Italia i propri concittadini per diffondere la conoscenza dei rischi naturali e i comportamenti da adottare per ridurne gli effetti.

Teatro dell’iniziativa sono le piazze italiane, dove vengono allestiti i punti informativi per scoprire i rischi che caratterizzano il proprio territorio, ripercorrere la memoria storica delle emergenze passate e approfondire le buone pratiche di protezione civile, anche grazie ai materiali divulgativi distribuiti.

Per favorire l’interazione tra cittadini e volontari, a seconda dei rischi trattati, lo spazio dedicato alla campagna viene arricchito con diversi allestimenti: il totem, la tenda alluvione e la linea del tempo.

Nel 2023, per la prima volta, Io non rischio ha un “doppio appuntamento” annuale in piazza, che si svolge nell’arco di un fine settimana nei mesi di maggio e ottobre.